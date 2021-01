Medicina UNINTA disponibiliza mais de 20 vagas com financiamento; inscrições estão abertas

O curso de Medicina do Centro Universitário Inta (UNINTA) está com inscrições abertas para estudantes que pretendem ingressar na graduação através de financiamentos estudantis. São mais de 20 vagas disponíveis pelo FIES, CredIES e Santander, destinadas a alunos novatos e veteranos.





Para o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) são destinadas 10 (dez) vagas. Os interessados devem acessar o site do programa e realizar a inscrição até o dia 29 de janeiro. Também disponível pelo endereço eletrônico http://portalfies.mec.gov.br . É necessário que o estudante tenha realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), em edições a partir de 2010 a 2020 e ter nota mínima de 400 pontos na redação e a média de 450 nas provas.





Outras 10 (dez) vagas são oferecidas pelo CredIES. Nesse caso, o candidato deverá procurar o setor de tesouraria do UNINTA para dar início ao procedimento de inscrição. O estudante tem que obedecer alguns critérios para ter acesso a uma das vagas disponíveis, tais como estar matriculado no curso, possuir um ou dois fiadores sem restrições financeiras e com renda igual ou superior a 150% do valor da mensalidade. O fiador não poderá ser cônjuge do aluno.





Há também a possibilidade de financiar a graduação de Medicina pelo banco Santander. De caráter privado, a instituição financeira não divulga a quantidade de vagas, entretanto, o UNINTA aceitará todos os candidatos que tiverem seus financiamentos aprovados pelo banco. Para solicitar, basta comparecer a alguma agência do Santander e conversar com o gerente sobre as possibilidades e pré-requisitos.









Telefones úteis





- Setor de FIES do UNINTA:





(88) 9 9951-0304 (somente ligações);

(88) 9 9942-0133 (somente ligações);

(88) 9 9223-9284 (somente ligações);

(88) 9 9778-2222 (somente ligações).









- Tesouraria do UNINTA:





(88) 9 9833-0666 (whatsapp);

(88) 9 9247-2845 (whatsapp);

(88) 9 9846-6226 (somente ligações);

(88) 9 9341-8582 (somente ligações);

(88) 3112-3500 (fixo).