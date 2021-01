Santa Casa de Misericórdia de Sobral recebe a visita de vereador sobralense

A diretora de Enfermagem da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, Dra. Conceição Nunes, acompanhou a visita do vereador sobralense, Mário Vicktor, nesta quarta-feira (27/01), ao hospital. Na ocasião, o parlamentar municipal conheceu os serviços da Santa Casa, conferiu as mudanças realizadas nos últimos dois anos e se colocou à disposição da Direção.

“Sabemos da importância e do patrimônio cultural que é a Santa Casa. O hospital é referência no atendimento à saúde da Região Norte e merece atenção e respeito. Estou à disposição para ajudar no que for necessário”, apontou o vereador, que cumpre seu primeiro mandato.

O parlamentar conheceu o Bloco Obstétrico da Santa Casa, o serviço de Hemodiálise, o serviço de Urgência e Emergência, a nova Quimioterapia e o Hospital Dom Walfrido. A visita também foi acompanhada pelo assessor jurídico do vereador, Dr. Lintor Torquato e a enfermeira responsável pelo Plantão Administrativo da Santa Casa, Rianelly Portela.