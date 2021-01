Mulher que deu à luz trigêmeos morre em SC após complicações

Camila Cassimiro da Conceição faleceu após sofrer complicação hemorrágica um dia após o parto.

A mãe dos trigêmeos que nasceram na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, na última terça-feira (26), morreu nesta quinta-feira (28) após sofrer complicações hemorrágicas e precisar passar por uma cirurgia de emergência. Camila Cassimiro da Conceição tinha de 32 anos e estava internada na UTI do Hospital Marieta Konder Bornhausen, também em Itajaí.





Camila não teve problemas no parto, mas, na quarta-feira (27), teve sangramentos e, por isso, precisou passar por uma cirurgia de emergência, que a fez ser levada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A morte, segundo o hospital onde ela estava internada, aconteceu após uma piora clínica da paciente. A causa do óbito não foi divulgada. Os bebês Breno, Vitória e Valentina permanecem no hospital e estão saudáveis.





Além dos trigêmeos, Camila tinha mais quatro meninas, uma de 13, outra de 11 e mais duas de 3 anos. Com o nascimento de Vitória, Breno e Valentina, ela deixa sete filhos. Segundo a unidade de saúde, os três nasceram com 36 semanas e de parto cesariana.





A chegada dos recém-nascidos foi comemorada por ser considerada um caso raro na unidade de saúde. Segundo a assessoria do hospital, este é o primeiro caso de trigêmeos registrado em 2021. No ano passado, o hospital registrou apenas um caso trigemelar.