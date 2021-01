Mulher é mantida refém em porta-malas de carro após rapto em Fortaleza

Uma jovem foi agredida, mantida refém e colocada no porta-malas de um veículo por criminosos em Fortaleza, na tarde desta terça-feira (5). Após fechar o porta-malas, uma das mãos da vítima ficou fora do veículo, chamando a atenção de um motorista que trafegava perto do carro.

A vítima foi raptada na Rua Padre Mororó, no Centro de Fortaleza. De acordo com a polícia, três pessoas foram presas em flagrante, sendo dois homens e uma mulher. Um adolescente foi apreendido também suspeito de envolvimento no crime. Eles foram levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde o caso foi registrado.

A prisão aconteceu após o motorista que flagrou o caso perceber que a mão da vítima estava para fora do porta-malas e acionar a polícia. O carro com os suspeitos foi interceptado pelo Bairro Pici. Agentes da Guarda Municipal de Fortaleza fizeram abordagem e conseguiram deter os suspeitos.





A vítima foi encontrada com várias lesões no corpo. Segundo a polícia, a jovem estava sendo levada para o Bairro Bela Vista, em Fortaleza, onde seria executada.





(Diário do Nordeste)