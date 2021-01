LAMENTÁVEL: Sobral fica de fora das aulas presenciais para o Enem

O governo do Ceará anunciou que 34 escolas públicas irão ter aulas presenciais de preparação para o Enem. A maioria fica na Região Metropolitana de Fortaleza e na Zona Norte, nenhuma em Sobral.





A cidade de Sobral, que tem como prefeito Ivo Gomes (PDT), irmão do candidato à presidência derrotado, Ciro Gomes (PDT), reeleito com o apoio do governador Camilo Santana (PT), apesar de ser a mais importante da região e uma das mais importantes do interior, ficou de fora da preparação para o Enem.





A Secretaria Estadual da Educação (Seduc) divulgou dados que demonstram que 34 escolas da rede estadual do Ceará estão com aulas presenciais direcionadas à prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).





Das instituições com aulas in loco, 58,8% estão na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A Capital e o município de Itapipoca, na Zona Norte, são as cidades com maior número de unidades reabertas.





O Ceará tem 728 escolas estaduais, o que indica que 4,67% do total de unidades reabriram as portas para ofertar o cronograma presencial de conteúdos.





A edição 2020 do Enem ocorrerá nos próximos dias 17 e 24 de janeiro com provas impressas. No Ceará, participarão 322.594 estudantes. Já para a versão digital que acontece pela primeira vez nesta edição do exame, 3.112 candidatos cearenses farão a prova nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro.





Confira as Escolas que terão aulas presenciais:

Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) João Nogueira Jucá (Fortaleza) Escola de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Barbara de Alencar (Fortaleza) EEFM Murilo Borges (Fortaleza) Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) José Maria Pontes da Rocha (Caucaia) EEMTI Raimundo Tomaz (Aquiraz) EEMTI Raimundo de Carvalho (Pacatuba) Escola de Ensino de Educação Profissional (EEEP) Salaberga Torquato (Maranguape) Escola de Esnino Médio (EEM) Dom Aloísio (Caucaia) EEMTI Manuel Ferreira (Eusébio) EEM Ana Bezerra de Sá (Eusébio) EEMTI Edmilson Pinheiro (Maracanaú) EEM Carneiro de Mendonça (Maracanaú) EEMTI Lia Sidou (Aquiraz) EEM Manoel Senhor de M. Filho (Aquiraz) EEM Raul Tavares Cavalcante (Itaitinga) EEMTI Albaniza Sarasate (Maracanaú) EEEP Luíza de Teodoro (Pacatuba) EEFM Antonio Luis Coelho (Maranguape) EEM Professor Lídia Carneiro de Barros (Amontada) EEM Antônio Custódio de Mesquita (Itapajé) EEMTI Professora Estefânia Matos (Itapajé) EEM Hildeberto Barroso (Itapipoca) EEM Joaquim Magalhães (Itapipoca) EEMTI Coronel Murilo Serpa (Itapipoca) EEMTI Adelino Cunha Alcântara (São Gonçalo do Amarante) EEM Luiza Bezerra de Farias (Tururu) EEM Monsenhor Antero José de Lima (Uruburetama) EEEP Walter Ramos (São Gonçalo do Amarante) EEM Furtunato Severiano da Costa (Trairi) EEM São Francisco da Cruz (Cruz) EEM Professora Marieta Santos (Bela Cruz) EEM Professor Milton Façanha Abreu (Mulungu) EEM Antônio Vidal Malveira (Tabuleiro do Norte) EEM Gustavo Barroso (Jaguaribe)





Cronograma do Enem

Provas impressas: 17 e 24 de janeiro

Prova digital: 31 de janeiro e 7 de fevereiro

Reaplicação da prova: 24 e 25 de fevereiro (para pessoas afetadas por eventuais problemas de estrutura)

Resultados: a partir de 29 de março. Com informações do portal SobralPost / Luciano Clever