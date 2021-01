Nasceram mais de 370 mil crianças no 1º dia do ano, estima Unicef

A estimativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) é que mais de 370 mil crianças nasceram nesta sexta-feira (1º), no primeiro dia de 2021, em todo o planeta. De acordo com a Agência Brasil, metade delas em dez países, entre eles a Índia, China e Nigéria.





Ao todo, nasceram 371.504 bebês, sendo 60 mil na índia, cerca de 35.6 mil na China e mais de 21.4 mil na Nigéria. A previsão é de que nascerão 140 milhões de crianças durante todo o ano e que terão uma média de vida de 84 anos.