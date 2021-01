Paraibano viraliza dançando com cachorro em pet shop no Eusébio: "encontrei um novo sonho"

Yan Kardec, de 26 anos, trabalha com animais há três meses e pretende se especializar na profissão.

Nascido em Sousa, na Paraíba, e recém-chegado a terras cearenses, Yan Kardec, de 26 anos, jamais imaginou chegar a milhares de pessoas pelas redes sociais. No entanto, foi o que aconteceu quando o vídeo de um momento de descontração no trabalho, em um pet shop no Eusébio, viralizou.





"Esse vídeo foi do nada, eu não esperava mesmo. Foi a câmera aqui do estabelecimento, então eu nem sabia de nada disso", diverte-se ao lembrar do momento no qual soube da "fama" repentina. No início da noite de quinta-feira (28), imagens do banhista de animais com um cachorro no ambiente de trabalho, dançando ao som da banda 'Barões da Pisadinha', virou sucesso no perfil 'Fortaleza Ordinária', que acumula mais de 1,1 milhão de seguidores na rede em questão.





Rapidamente, ainda sem muitas informações, Yan viu o próprio perfil começar a ser procurado incessantemente. Segundo conta, em fração de minutos, diversos usuários chegaram ao espaço montado por ele na plataforma de imagens. "A gente tava trabalhando aqui e chegaram me dizendo do vídeo. Quando olhei no Instagram já tinham umas cinco mil pessoas me seguindo. Não sabia nem explicar o que estava acontecendo", brinca.





A gravação, ele relata, foi feita em um dia comum de trabalho, já que, também faz questão de contar, o ambiente diário conta com bastante leveza e brincadeiras. "Eu gosto de escutar música, até porque gosto de escrever umas poesias, por exemplo, e acabaram me permitindo escutar aqui para curtir. Pedi para o pessoal e todo mundo se empolgou".

Fonte: Diário do Nordeste

Foto: Ana Beatriz Farias