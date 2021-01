Técnica de enfermagem de Maceió é afastada após não aplicar vacina de Covid-19 corretamente em idosa; veja vídeo

Uma técnica de enfermagem de Maceió foi afastada nesta quinta-feira (28) depois de não ter aplicado corretamente a vacina contra a Covid-19 em uma mulher de 97 aps. O incidente foi registrado em um vídeo divulgado nas redes sociais. Após denúncia da família, a idosa foi devidamente vacinada.





Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou o imunizante não chegou a aplicado e que ocorreu uma "falha humana". A prefeitura da capital disse que 'tomou ciência com indignação" do ocorrido que se trata de "caso isolado". O Ministério Público do Estado de Alagoas (MP-AL) informou que abriu investigação (leia mais abaixo).





A idosa, o motorista e a cuidadora foram a um posto de vacinação que fica no Shopping Pátio Maceió, na parte alta da capital. Neta da senhora, Andrea Maranhão afirmou que a cuidadora filmou o momento da vacinação.





"O intuito de filmar foi comemorar, mesmo porque ela está há muito tempo em isolamento, dentro de casa. E ela é muito alegre, gosta muito de sair, de se divertir", disse a neta, que compartilhou as imagens no grupo da família. Foi então que um outro parente da família, que é médico, percebeu que a dose não havia sido aplicada.





Em seguida, Andrea telefonou para a cuidadora, que voltou com a idosa mesmo local de vacinação. A coordenadora do posto chegou a questionar o retorno, mas liberou a aplicação assistir ao vídeo. Só aí a idosa foi "vacinada de verdade".





Andrea contou que a avó estava em isolamento social há dez meses e que a saída de casa para tomar a vacina foi comemorada por toda a família.





“Esperamos que quem esteja na linha de frente tome os cuidados necessários para que situações como essa não ocorram, porque isso coloca em dúvida a credibilidade da campanha", alertou a neta da mulher.





A vacinação de idosos com 85 anos ou mais em Maceió começou nesta quinta.









O que diz a Secretaria de Saúde





Segundo o promotor de Justiça Paulo Henrique Prado, da 67ª Promotoria de Justiça da Capital, o secretário municipal de Saúde, Pedro Madeiro, afirmou que se tratou de uma falha humana e que a técnica de enfermagem é servidora há muito tempo e sempre teve comportamento exemplar.





O MP-AL vai investigar a conduta da profissional de saúde.





Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou que, ao aplicar a vacina na idosa, a técnica de enfermagem não injetou o imunizante.





A SMS reforçou que se trata de um caso isolado e que vai ampliar a fiscalização da vacinação contra a Covid-19. O profissional de saúde terá de mostrar a seringa cheia antes da aplicação e vazia após o procedimento.









O que diz a prefeitura de Maceió





Leia, abaixo, a íntegra da nota da prefeitura de Maceió:





"A Prefeitura de Maceió tomou ciência com indignação sobre o caso da servidora da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que, ao aplicar uma vacina em uma idosa, não injetou o imunizante. Trata-se de um caso isolado. Assim que foi notificado, uma equipe da saúde realizou imediatamente a vacina na idosa. Informamos ainda que foi determinado o afastamento da profissional envolvida, abertura de processo administrativo para investigação do caso e o acionamento do Ministério Público Estadual para uma apuração transparente do ocorrido. A prefeitura vai ampliar a fiscalização e vai mudar o protocolo de vacinação. O profissional de saúde terá que mostrar a seringa cheia antes da aplicação e vazia após o procedimento. Juntos, vamos vencer a Covid-19".





