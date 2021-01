Pe. Fábio Soares toma posse como Vigário Episcopal da Região Coreaú

Nesta quarta-feira (20), o Bispo de Sobral, dom José Luiz Gomes de Vasconcelos, deu posse ao novo Vigário Episcopal da Região Coreaú, Pe. Fábio Soares, em solenidade reservada na Cúria Diocesana.





O presbítero nomeado tem a missão de animar o trabalho pastoral na Região Episcopal para a qual foi designado. Em sua nova missão, Pe. Fábio passa a representa o bispo em sua circunscrição e deve estar em comunhão com padres, religiosos e leigos para animá-los na vida pastoral eclesial, em sintonia com o plano de pastoral diocesano.





A figura do vigário episcopal é relativamente nova, criada no concílio Vaticano II, com o objetivo de dar um novo dinamismo pastoral frente as necessidades urgentes que a Igreja passa no mundo atual. O “Motu Próprio” (iniciativa pessoal de um papa) do Concílio diz que, criou o trabalho de vigário episcopal para o bispo atender melhor os diocesanos, tendo em vista as demandas geográficas.





A Área Episcopal compreende os municípios de Meruoca, Alcântaras, Coreaú, Moraújo, Pacujá, Mucambo, Frecheirinha, Massapê, Senador Sá, Uruoca e Martinópole, e os distritos de Pe. Linhares, em Massapê, e Rafael Arruda, em Sobral .





(Sobral em Revista)