Luciano Hang recebe alta após vencer Covid-19

O empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan e um dos principais ativistas pela liberdade econômica recebeu alta na noite desta quarta-feira (20) do Hospital Sancta Maggiore, no bairro do Morumbi, em São Paulo, após contrair Covid-19.





Em uma publicação nas redes sociais, o empresário bolsonarista agradeceu à equipe médica que o atendeu. Além dele, sua mulher, Andrea Hang, e sua mãe, Regina Modesti Hang, também foram internadas com Covid. Regina ainda segue no hospital.





“Acabei de receber alta, graças a Deus. Parabenizo e agradeço toda equipe da @preventsenior que atendeu a mim, minha mãe e esposa com excelência. Fiz uma live mais cedo onde compartilhei a minha experiência com COVID. A vida é uma só e temos que lutar com todas as forças para preserva-la. Prefiro pecar pelo excesso do que errar sem ao menos tentar. Hoje o sentimento é de gratidão. Obrigado a todos pelas mensagens de carinho. Vocês me emocionam! Minha mãe segue internada e melhorando a cada dia, rezem por ela. Fiquem bem e se cuidem. Um grande abraço!”