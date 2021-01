PERIGO NA PASSAGEM DE NÍVEL NA AV. SENENADOR ERMÍRIO DE MORAES

A passagem de nível na avenida Senador José Ermírio de Moraes, nas proximidades do posto de combustível São Pedro, no bairro COELCE, está causando vários acidentes. Na noite deste domingo (17), um cidadão transitava em sua motocicleta, quando sofreu um acidente e quebrou a perna na passagem de nível, em virtude da mesma está em situação irregular, ou seja, com vários buracos.

Os transeuntes solicitam que órgão responsável tome as medidas cabíveis, antes que o pior aconteça.