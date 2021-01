Candidato de 70 anos do Enem é preso dentro de sala de aula no Piauí

Segundo informações da Polícia Civil, JFFL possuía mandado de prisão em aberto e encaminhado para Central de Flagrantes do município.





O Centro Integrado de Comando e Controle – Operação ENEM informa que durante as primeiras duas horas de prova do Enem, neste domingo (17), ocorreu uma prisão de um homem de iniciais JFFL, 70 anos, no Colégio Diocesano, sala 01, na cidade de Parnaíba. Segundo informações da Polícia Civil, JFFL possuía mandado de prisão em aberto e encaminhado para Central de Flagrantes do município.





Na cidade de Teresina, duas salas na Universidade Federal do Piauí, ocorreram problemas com energia elétrica, sendo os alunos substituídos imediatamente para outras salas não havendo prejuízo com tempo com o horário da prova.





