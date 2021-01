Secretário da Educação de Sobral propõe data para início do ano letivo de 2021

Na última sexta-feira (15), o secretário da Educação Herbert Lima e o chefe do Gabinete da Prefeitura de Sobral, David Duarte, participaram de um encontro virtual com gestores da Secretaria Municipal da Educação e da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (Crede) 6, além de representantes de escolas particulares, para apresentação da minuta do decreto municipal que autoriza a retomada gradual e simultânea das atividades presenciais nas unidades da rede pública e privada de ensino do município.





Como explicou o chefe do Gabinete, “esta é uma previsão que só poderá ser confirmada com a manutenção da atual taxa de transmissibilidade (RT) e do baixo índice de ocupação dos leitos clínicos e de UTI para COVID-19 em Sobral, levando-se em conta também o início da vacinação”, disse David Duarte.





O documento propõe a volta às aulas na Educação Infantil para o dia 1º de fevereiro e prevê o retorno das atividades presenciais para os estudantes do Ensino Fundamental – anos iniciais (1º ao 5º) no dia 22 do mesmo mês, com 30% da capacidade em ambas as modalidades.





Conforme Herbert Lima, “a secretaria da Educação continuará se reunindo semanalmente com representantes das escolas das redes municipal e privada para avaliação dos dados epidemiológicos locais”.





Outro ponto importante destacado durante o encontro é que o município seguirá acompanhando rigorosamente as orientações das autoridades sanitárias e do Governo do Estado do Ceará para garantir que a retomadas das aulas presenciais ocorra de forma segura para estudantes, profissionais da Educação e seus familiares.





(Rubens Lima)