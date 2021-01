PMCE realiza operação e apreende veículos roubados, armas, quase 10kg de drogas, munições e dinheiro em Morrinhos-CE. Um suspeito é preso

Em uma operação intensiva de combate a ações criminosas, composições da Polícia Militar do Ceará (PMCE) prenderam Michael Galdino, 18, suspeito de praticar roubos na região dos municípios de Bela Cruz e Marco. O fato aconteceu na manhã de hoje, 20. Com o suspeito foi encontrada uma espingarda calibre 12, pistola calibre .40, quase R$2.000,00 em espécie, 6,960 kg de maconha, 1,100 kg de cocaína, 1,500 kg de crack, munições, rádios de comunicação, balaclava e motocicletas. Todo o material foi apreendido em uma fazenda em Morrinhos.





Os policiais militares obtiveram informes de que os suspeitos de um roubo na região estariam escondidos na localidade de Junco Manso, em Morrinhos. A partir das denúncias, a PMCE montou uma operação com o Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), Policiamento Ostensivo Geral (POG) e Força Tática (FT) do 11º Batalhão e Comando Tático Rural (Cotar) do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque).





Por volta de 3h, foi realizado um cerco no local indicado, onde não havia ninguém. Entretanto, na fazenda vizinha, suspeitos foram flagrados se evadindo. Um deles foi capturado e identificado por Michael Galdino. Na residência, durante as buscas, todo o material foi achado. Entre o material apreendido, foi identificado o documento de um carro roubado, já recuperado pela PMCE no dia 18 de dezembro de 2020.





Em razão do exposto, todos os itens recolhidos e o suspeito foram apesentados na Delegacia de Polícia Civil de Marco, onde, neste momento, o procedimento está sendo instaurado. Mais informações serão disponibilizadas posteriormente.





Assessoria de Comunicação da PMCE