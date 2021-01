Prefeito eleito morre vítima de Covid-19 antes de assumir mandato no interior do Ceará

Ele estava internado desde o ano passado após por complicações decorrentes da contaminação pelo novo coronavírus.





Faleceu na manhã desta quarta-feira (20) o prefeito eleito de Ereré, Otoni Queiroz (PDT). Ele estava internado desde o ano passado após ser contaminado com Covid-19.





A informação foi confirmada pela vereadora do município Charlene (PDT), por uma familiar do gestor eleito e pelo presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), Nilson Diniz.





A Prefeitura de Ereré decretou luto oficial de três dias em todo o funcionamento dos órgãos públicos do município, exceto no setor da saúde.





O pedetista não chegou a ser empossado, já que estava hospitalizado por complicações da doença desde dezembro de 2020. Segundo familiares, a internação ocorreu no último dia 10 de dezembro.





Em 31 de dezembro, a mãe do prefeito também faleceu vítima da doença. Lucinete Queiroz tinha 78 anos.





Prefeitura





A vice-prefeita eleita, Emanuelle Martins (PDT), de 33 anos, é quem ocupa a gestão municipal desde a posse, no último dia 1º de janeiro. A chapa composta pelos dois pedestias foi a única apresentada no município. Eles foram eleitos com 3,8 mil votos.





Otoni Queiroz nasceu em Pau dos Ferros (RN) e tinha 42 anos. A eleição municipal de 2020 foi a primeira disputada por ele.