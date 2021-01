Polícia Civil encontra em Caucaia menino raptado em Pacatuba e prende o suspeito

Uma operação conjunta de policiais civis de cinco delegacias da Grande Fortaleza resultou na localização do menino de 6 anos de idade que havia sido raptado no Município de Pacatuba, na Região Metropolitana da Capital. O garoto Antônio Wendel Sotero Cruz foi localizado na noite desta sexta-feira (22), em Caucaia, junto com o raptor, Antônio Gilliarde Araújo de Sousa, 26 anos, que acabou preso. Na operação, uma mulher também foi detida em flagrante.





A delegada Marta Monteiro, titular da Delegacia de Defesa da Mulher de Pacatuba (DDM-Pacatuba), que comandou a investigação, descobriu que o menino foi raptado no último dia 12 da casa dos familiares após a mãe ter sido espancada pelo companheiro em um sítio no bairro Alto Fechado, em Pacatuba.





De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), na noite passada, os dois foram encontrados em Capuã, Distrito do Município de Caucaia, na casa de uma mulher que o suspeito conheceu há poucos dias e lá mesmo.





De carona





Quando os inspetores chegaram ao local, o menino estava deitado em uma cama na sala da residência. Priscila Sacha Rufino, 32, que responde por furto, foi conduzida à delegacia junto com Giliarde e autuada por subtração de menor. O raptor tem histórico criminal por roubo.





Em depoimento aos policiais, o criminoso relatou que, depois que espancou a companheira, fugiu com a criança — que tem transtornos mentais — para Caucaia, pedindo carona na estrada.





De acordo com a SSPDS, a operação que localizou a criança e prendeu o suspeito envolveu policiais das Delegacias Metropolitana de Maracanaú (DDM), 24º DP (Jereissati II), de Defesa da Mulher de Pacatuba (DDM -Pacatuba), 18º Distrito Policial (Jurema) e Metropolitana de Caucaia.





(CN7)