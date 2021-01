Deputados apresentam impeachment de Doria na Assembleia Legislativa de São Paulo

Um grupo de deputados apresentou um novo pedido de impeachment contra o governador João Doria à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Desta vez, o pedido tem por base as suspeitas de “desvios na compra de respiradores e luvas cirúrgicas e com base no parecer do Ministério Público de Contas de São Paulo pela reprovação das contas da gestão.





O anúncio do novo pedido foi feito pela deputada federal Cala Zambelli em suas redes sociais.





“Protocolamos o pedido de impeachment, por suspeitas de desvios na compra de respiradores e luvas cirúrgicas, e com base no parecer do Ministério Público de Contas de São Paulo, pela reprovação das contas da gestão. Se condenado o governador poderá além de perder o mandato, tornar-se inabilitado para o exercício de qualquer função pública por 8 anos. Conversem com o Presidente da ALESP, Cauê Macris, para que ele coloque o impeachment em votação”, disse.





(Folha da República)