PROCESSO SELETIVO: PREFEITURA DE TIANGUÁ LANÇA EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Prefeitura de Tianguá através da Secretaria do Trabalho e Assistência Social lançou na sexta-feira (22), um edital de Processo Seletivo para contratação de profissionais em caráter temporário. O objetivo é suprir a carência de pessoal na execução do Programa Criança Feliz, do Abrigo Espaço Vida, bem como advogados e psicólogos para o Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS, Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS e Centro de Referência e Atendimento à Mulher – CRAM.





Os cargos oferecidos são de cuidador social, visitador, supervisor, advogado e psicólogo. A remuneração vai de R$ 1.100,00 a R$ 2.180,00.





A contratação temporária dos profissionais será de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período. A Seleção Pública será constituída de prova objetiva, análise de curriculum vitae e entrevista.





As inscrições são gratuitas e serão realizadas no período de 25 a 27/01/2021, das 08:00hs às 11:00hs e de 13:30hs às 16:30hs na Secretaria do Trabalho e Assistência Social – SETAS, localizada na rua Vereador Raimundo Lima, 200, Bairro Frei Galvão, Tianguá.





O Edital com todas as informações do certame está no site da prefeitura. Basta clicar na aba PUBLICAÇÕES/PROCESSO SELETIVO





(Ibiapaba 24 horas)