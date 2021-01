Policia Civil liberta idosa de 83 anos de cárcere privado em Boa Viagem

A Polícia Civil de Boa Viagem (a 220km de Fortaleza), no Ceará, libertou nesta quarta-feira (20) uma idosa de 83 anos e suas duas filhas, ambas adultas, sendo uma com deficiência mental e outra com deficiência física, de um cárcere privado em uma residência no bairro Queiroz, localizado na região. O suspeito do crime é filho da vítima. Ele foi preso e autuado em flagrante.





As investigações começaram após denúncias feitas por uma das filhas da vítima que não morava na propriedade. Ela informou aos policiais que seu irmão não permitia que a mãe e suas outras irmãs saíssem de casa. A Polícia Civil, então, realizou diligências e constatou que outros familiares e os vizinhos só tinham acesso as vítimas através de um buraco feito na parede que dá acesso ao quintal da casa.





Segundo informações da polícia, as vítimas residiam em condições subumanas, com a casa bastante suja, lixo acumulado e sem qualquer higiene. A delegada Mariana Simões, titular da Delegacia Municipal de Boa Viagem apontou que o suspeito cometeu o crime de cárcere privado e de abandono material. “O local possuía poucos móveis e pouca comida na geladeira, motivo pelo qual, nesse momento, também restou configurado o delito de abandono material, uma vez que o autuado era o responsável por administrar todos os benefícios recebidos pelas vítimas”, explicou.





A idosa ficou presa em casa durante mais de um ano. Desde então, não mantinha contato com os familiares e vizinhos.





O homem de 41 anos não possuía antecedentes criminais, foi preso em flagrante e autuado por cárcere privado e abandono material. Ele, então, foi conduzido a uma unidade do sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça. A vítimas, por outro lado, estão com os familiares.





