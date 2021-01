Terceiro envolvido na morte de argentino é preso pela Polícia Civil em Cruz

Um trabalho continuado realizado por equipes da Delegacia Municipal de Cruz da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) culminou na localização e prisão do terceiro envolvido na morte do argentino assassinado no último dia 4 de novembro de 2020, na praia do Preá, na cidade de Cruz, Área Integrada de Segurança 17 (AIS 17) do Ceará. O suspeito, que estava com mandado de prisão em aberto desde o ano passado, foi capturado nessa terça-feira (19). Além do cumprimento do mandado, o homem foi flagranteado em posse de munições, drogas e apetrechos para a comercialização de entorpecentes.





Rubens Xavier Duarte (19), vulgo “Rubinho”, sem antecedentes criminais, é investigado pela Polícia Civil por participar do homicídio que vitimou o argentino Rodrigo Manuel (33), que morava no Ceará e estava em um bar na Praia do Preá, no último dia 4 de novembro. Na ocasião, a vítima se envolveu em uma confusão no local. Ele foi agredido por indivíduos que o golpearam com pedaços de madeira.





A vítima chegou a ser socorrida para uma unidade hospitalar em Cruz e transferida para um hospital em Sobral, onde veio a óbito três dias depois. “Rubinho”, que foi capturado na manhã de ontem, estava em posse de maconha e cocaína, duas balanças de precisão, munições de calibres .40 e 38, maquinetas de cartão, além de R$41.00 em espécie, bem como embalagens utilizadas para a comercialização de drogas. Todo o material e o suspeito foram conduzidos à Delegacia Regional de Camocim, onde além do cumprimento do mandado, o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e por posse irregular de arma de fogo.





Outras prisões





No último dia 6 deste mês, os investigadores já haviam capturado Thiago da Silva Ferreira (21), vulgo “Biel”, com antecedentes criminais por homicídio doloso e por roubo. O homem foi o segundo capturado pelos policiais. “Biel” foi localizado e preso na zona rural de Cruz. Na ocasião, ele foi conduzido para a delegacia municipal, onde o mandado de prisão temporária em desfavor dele foi cumprido. Já em dezembro, o primeiro suspeito, identificado por José Samuel do Nascimento Ferreira (18), sem antecedentes criminais, foi preso. Samuel foi capturado após a realização de uma operação coordenada pela Polícia Civil, deflagrada no dia 9 de dezembro do ano passado. Agora, o trio se encontra á disposição da Justiça.





Denúncias





A Polícia Civil segue em diligências em busca de capturar os demais envolvidos na ação criminosa. A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número (88) 3660-1436, da Delegacia Municipal de Cruz, ou para o WhatsApp da unidade policial pelo número (88) 99673-5794. O sigilo e o anonimato são garantidos.