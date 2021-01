Lucinha Feitosa renuncia ao mandato de vice prefeita do Eusébio

A vice prefeita do Eusébio, Lucinha Feitosa (DEM), encaminhou na noite desta quarta-feira (20) uma carta à Câmara Municipal da cidade renunciando ao mandato da qual foi recentemente empossada. Ela alegou estar impedida de cumprir os compromissos assumidos em praça pública. A decisão surpreendeu a todos. Lucinha é esposa do presidente regional do DEM, Chiquinho Feitosa (DEM).





“É com profunda tristeza que tomo a presente decisão, porquanto não poderei realizar tudo que havia planejado em benefício das pessoas mais carentes e necessitadas do município e que confiaram em mim na eleição de 2020. Os mecanismos de governança e compliance impedem as pessoas politicamente expostas e seus familiares de fazer negócios com muitas empresas, a percepção dessa circunstância foi de grande importância para a presente decisão. A legislação criada para evitar determinados problemas muitas vezes impedem que os cidadãos bem intencionados possam dedicar parte de suas vidas em benefício do coletivo vez que terminam por prejudicar e limitar sua vida profissional”, escreveu.





Contudo, Lucinha afirmou que vai continuar trabalhando para melhorar a vida dos mais necessitados. “Mantendo o princípio que trago comigo desde sempre, que é o de servir ao próximo”, completou.





(CN7)