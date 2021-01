Polícia encontra caminhão com 33 cilindros de oxigênio escondidos em Manaus

Homem foi preso e vai responder por “reter produtos para o fim de especulação"; hospitais divulgaram que estão sem oxigênio para ventilar pacientes.





A SSPAM (Secretaria de Segurança Pública do Amazonas) apreendeu um caminhão com 33 cilindros de oxigênio, nesta quinta-feira (14), na zona centro-oeste de Manaus. Um homem de 38 anos vai respoder na Justiça por “reter produtos para o fim de especulação”.





Agora, o suspeito ficará à disposição da Justiça. As forças de segurança souberam do caso por meio de denúncia anônima.





O secretário de Segurança, Coronel Louismar Bonates, esteve no local da denúncia e encontrou o caminhão, distante da empresa, com os cilindros que estavam sendo distribuídos paulatinamente pela empresa.





O fato ocorreu nas proximidades do Sesc Amazonas. Foram encontrados no caminhão 33 cilindros, dos quais 26 possuíam oxigênio.





Durante o interrogatório o homem alegou que possui uma empresa de comercialização de cilindros de oxigênio, porém ficou com medo de que a população invadisse a estabelecimento, em busca do material, e decidiu tirá-lo do local.





Ele informou também que os cilindros haviam sido envasados na quarta-feira (13). Os materiais apreendidos foram encaminhados na noite desta quinta-feira para unidades hospitalares de Manaus.





Policiais civis fizeram a escolta do material para abastecimento em quatro unidades de saúde da rede estadual, na noite de hoje.





Para o Hospital Beneficente Português, foram destinados 11 cilindros. Seis foram para a FCecon (Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas), seis para o SPA do São Raimundo e três para o SPA do Coroado.









Entenda





A crise causada pela pandemia do novo coronavírus na capital de Amazonas tem se agravado dia após dia, sobretudo com a falta de oxigênio para pacientes internados pela doença.





Até terça-feira (12), Manaus registrou 2.221 novas hospitalizações, recorde para um mês – apesar de ainda estarmos na primeira metade de janeiro. O número é maior do que o total de internações registradas em todo o mês de abril.





O ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, reuniu com Wilson Lima nessa segunda-feira (11) para tratar da particularidade de Manaus e anunciou uma série de medidas para a capital.





A FAB (Força Aérea Brasileira) foi convocada para transportar tanques de oxigênio para Manaus.





A demanda por oxigênio hospitalar em estabelecimentos públicos de saúde do Amazonas superou, nessa terça-feira (12), a média diária de consumo em mais de 11 vezes.