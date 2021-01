POLICIAIS MILITARES DO RAIO APREENDEM ARMA DE FOGO NO RESIDENCIAL CAIÇARA

Na manhã de hoje, 08, José Nilton da Silva Nascimento Filho, 28, foi preso por policiais militares do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) em Sobral-CE. Um revólver calibre .32 foi apreendido com o suspeito.





A ação ocorreu às 11h50min no bairro Caiçara, após os militares receberem denúncias anônimas acerca de um indivíduo armado em um residencial. Durante diligências, o suspeito, com as mesmas características repassadas, foi localizado e o armamento apreendido.





Em face das circunstâncias, José Nilton, que já respondia por crimes como lesão corporal, posse ilegal de arma de fogo, roubo e violência doméstica, foi preso e conduzido à Delegacia Regional de Sobral, na qual foi autuado novamente por posse ilegal de arma.





Assessoria de Comunicação da PMCE