Prova de vida de servidores do CE agora é feita por aplicativo; 145 mil devem usar nova ferramenta

Com a disponibilização da plataforma, o prazo para os servidores realizarem o recadastramento de dados e prova de vida vai até 30 de junho.





Servidores ativos e inativos do Estado realizarão o recadastramento e a prova de vida de forma diferente neste ano: totalmente virtual. Para facilitar os processos no cenário de pandemia de Covid-19, a Fundação de Previdência Social do Ceará (Cearáprev) criou o aplicativo 'CearáPrev On-line', disponível para sistemas Android e iOS. Segundo a Fundação, 145 mil servidores públicos, inclusive de outros poderes além do Executivo – entre ativos, inativos e pensionistas – deverão utilizar a nova ferramenta.





Com a plataforma, os prazos para os servidores realizarem os processos, que antes seguiam um calendário de acordo com a data de nascimento, foram modificados. Agora, todos têm até o dia 30 de junho para fazerem o recadastramento dos dados e a prova de vida, para não sofrerem interrupções nos benefícios e salários. Com isso, as idas a agências bancárias para os procedimentos não são mais necessárias.





O aplicativo, disponível para download desde a última segunda-feira (11), é gerido pela Cearáprev, vinculada à Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado (Seplag), e possui tecnologia de reconhecimento facial, documental e cruzamento de dados.





Em 2020, os servidores que não puderam comparecer a uma agência bancária para fazer o recadastramento e prova de vida não sofreram interrupções no pagamento de salários e benefícios por conta da pandemia.





Como acessar





Após baixar o app, o servidor deve aceitar o termo de uso para acessar a interface da plataforma. Lá, estarão disponíveis o serviço de recadastramento e prova de vida e outros – que ainda não foram ativados. Ao clicar, é necessário informar o CPF, fazer o reconhecimento facial e preencher dados pessoais. O aplicativo será liberado para utilização após a validação de todas as informações fornecidas.





Todavia, para ter êxito no acesso ao CearáPrev, é necessário manter o CPF e senha atualizados no site Guardião da Seplag, já que os dados serão cruzados a partir das informações que estão lá. Caso o servidor não lembre a senha, é necessário informar o e-mail para receber o link de recuperação. Se o funcionário público também não lembrar o e-mail cadastrado, será necessário se deslocar ao departamento de recursos humanos de origem para atualização de dados cadastrais.





Outros beneficiários





Os beneficiários dos poderes Legislativo, Judiciário, Defensoria Pública e Ministério Público do Ceará terão acesso ao sistema guardião. Esses servidores também realizarão o processo de recadastramento e prova de vida por meio do aplicativo CearáPrev.





A plataforma possui uma equipe de atendimento telefônico para sanar os questionamentos e realizar agendamentos (caso o servidor ativo ou inativo não possua smartphone) sobre recadastramento e prova de vida. O número 3108.0135 funciona de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 13h às 17h, com essa finalidade.