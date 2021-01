Saiba como fazer o cadastro para receber a vacina contra a Covid-19

População pode procurar unidades básicas de saúde ou utilizar o aplicativo ConecteSUS.

O Ceará já tem acordos para receber três tipos de vacinas contra a Covid-19, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). Ainda não há um prazo específico para o início da imunização nos municípios - a expectativa é que alguns lotes cheguem no fim de janeiro -, mas a Pasta orienta que a população realize um cadastramento prévio em unidades básicas de saúde ou por meio do aplicativo ConecteSUS.





Segundo Magda Almeida, secretária-executiva de Vigilância e Regulação, explica que o processo é de rotina e se assemelha ao da vacinação contra a influenza, já que os grupos prioritários e faixas etárias se assemelham. “A gente está muito tranquilo com essa operacionalização”, garante.

Público-alvo





2,6 milhões de pessoas de grupos prioritários devem ser protegidas no Estado





1ª fase





Trabalhadores da saúde

Idosos acima de 75 anos de idade

Pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência

População indígena





2ª fase





População de 60 a 74 anos





3ª fase





População com comorbidades





Magda orienta que as pessoas procurem realizar o cadastro em postos de saúde vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS) ou pelo aplicativo ConecteSUS, do Ministério da Saúde, onde será possível efetuar o agendamento da imunização e o monitoramento das reações adversas.





“O cadastro pode ser feito na hora, mas pode tornar o processo mais demorado, gerando aglomerações. O mais importante é que ele seja feito previamente”, recomenda a secretária-executiva.

Veja o passo a passo do ConecteSUS





1. Acesse a página de início e informe seu CPF

2. Valide informações básicas, como data de nascimento e filiação

3. Crie uma senha com letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos

4. Ao ser redirecionado, informe seu número de celular para receber um código de confirmação

3. Aceite a autorização de uso de dados pessoais

5. Aceite os termos de uso

6. Veja sua página com histórico de atendimentos, exames, consultas, doações e recebimento de medicamentos





“A gente espera uma boa adesão e poder cumprir, em pouco tempo, a nossa meta”, espera Magda Almeida.





Outra orientação da Sesa é que a vacinação ocorra em espaços mais abertos, como quadras poliesportivas, escolas e estacionamentos, no modelo drive thru, “facilitando que o profissional não se locomova e que a pessoa não saia do carro”. A secretária-executiva reforça que cada usuário precisa tomar duas doses da mesma vacina.





Vacinas pleiteadas pelo Ceará





AstraZeneca/Oxford





Eficácia: 70,4% na média, com 62% para quem recebeu duas doses completas e 90% para meia dose seguida de uma dose completa

Esquema vacinal: a definir se 1,5 ou 2 doses, com intervalo de 28 dias





Conservação: 2ºC a 8ºC





Coronavac





Eficácia: 78% para casos leves e 100% para casos graves

Esquema vacinal: Duas doses, com intervalo de 14 dias





Conservação: 2ºC a 8ºC





Pfizer/BioNTech

Eficácia: 95%

Esquema vacinal: Duas doses, com intervalo de 21 dias

Conservação: -70ºC