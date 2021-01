Neste primeiro momento, o município de Sobral recebeu 2.251 doses da vacina contra a Covid-19. Segundo informações da secretaria municipal da Saúde, nesta primeira fase serão vacinados apenas profissionais da saúde da linha de frente de combate à Covid (UTI’s, emergências e enfermarias) e idosos que residem em asilos.





Os profissionais deverão solicitar o agendamento da sua vacinação por meio do site da Prefeitura de Sobral ( www.sobral.ce.gov.br ) e aguardar o aviso da data e do horário, que será enviado por e-mail.





Logo em seguida, assim que chegarem novas doses no município, receberão a vacina os outros profissionais de saúde e idosos com mais de 75 anos (em suas residências). Os idosos deverão ter cadastro no SUS e não precisarão fazer o agendamento.





Na segunda fase do grupo prioritário, estão os idosos de 60 a 74 anos. Na terceira, pessoas com comorbidades. Já na quarta e última fase, entram os profissionais de salvamento, funcionários do sistema prisional, pessoas privadas de liberdade, professores, policiais e guardas municipais.





O tempo de intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina é de 14 a 28 dias. A vacinação deverá ocorrer nos mesmos locais, segundo explicou a secretária da Saúde de Sobral, Regina Carvalho.





Outras informações, por meio do WhatsApp: (88) 99975.9420.





Via Sobral em Revista