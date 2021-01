TVs do Jornal Hoje exibem cenas de sexo atrás de Maju Coutinho

Erro da produção viralizou nas redes sociais.

Gafe! Um acontecimento inusitado roubou a cena no Jornal Hoje. Cenas de sexo foram exibidas nas telas atrás da apresentadora Maju Coutinho, em um erro da produção que durou cerca de 20 segundos. A confusão ocorreu na edição do dia 4 de janeiro, mas viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (12).





O noticiário havia acabado de voltar de um intervalo comercial e Maju falava sobre a forte chuva em Minas Gerais, que tirou a vida de cinco pessoas.





– Voltamos falando do ano novo, mas de um problema antigo: as chuvas. Cinco pessoas morreram por causa das fortes chuvas em Minas Gerais apenas no começo de 2021 – dizia ela enquanto a cena era exibida nas telas do estúdio. Aparentemente, as imagens são oriundas de alguma novela ou filme.





Os internautas não perderam a oportunidade de se divertir com o ocorrido nas redes sociais.





– Isso a Globo mostra – afirmou um deles, enquanto outros questionavam se era montagem.

O pornô no telão da redação do Jornal Hojepic.twitter.com/0KnYrzf6jP — PAN (@forumpandlr) January 12, 2021

