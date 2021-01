VEXAME: Deputado do PT divulga vídeo de carreata de apoiadores Bolsonaro como se fosse contra o presidente

Um vídeo descontextualizado viralizou nas redes sociais, no último domingo (24), após ser compartilhado pelo perfil oficial do deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS), destaca o portal Renova Mídia.





Com a fraca adesão aos atos da oposição do último final de semana, Pimenta acabou compartilhando um vídeo de uma carreata a favor do presidente da República, Jair Bolsonaro, como sendo de uma manifestação pró-impeachment.





As imagens, na verdade, são de um ato a favor de Bolsonaro ocorrido em Brasília, no Distrito Federal, no começo de maio de 2020.





Apesar do registro de algumas carreatas pelo Brasil nos últimos dias, o vídeo que vem sendo compartilhado pelos opositores não é de um desses protestos, mas de um ato do ano passado





O registro é do dia 3 de maio de 2020. Na ocasião, os apoiadores de Bolsonaro também protestavam contra o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e contra os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).