Violência no fim de semana deixa 33 mortos no Ceará em acidentes e assassinatos

Trinta e três pessoas tiveram morte violenta no fim de semana no Ceará. Além de cinco mortes em acidentes de trânsito, outras 28 pessoas foram assassinadas, sendo 15 no Interior do estado e outras 13 na Grande Fortaleza. Entre os casos de assassinatos, ocorreram quatro duplos homicídios, sendo um na Capital (no bairro Vila Peri), dois na Região Metropolitana (em Caucaia e Maracanaú) e outro no Interior (em Quixadá).





Na Capital, a Polícia registrou seis crimes de morte nos seguintes bairros: Água Fria (CE-040), Álvaro Weyne (Lagoa do Urubu), Pedras (Rua Trairi), Vila Peri (duplo) e no Parque Jerusalém.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) foram sete assassinatos, sendo quatro em Caucaia, além de Eusébio e Maracanaú (duplo no bairro Novo Oriente, mortes por intervenção policial). Entre as vítimas, um casal assassinado dentro de casa, na noite do domingo, na localidade de Curicaca (Estrada Velha do Icaraí).





Interior





Quinze pessoas foram mortas no Interior do Ceará nas últimas 72 horas, no período entre a sexta-feira (22) e o domingo (24). Na Região Norte do estado foram registrados oito assassinatos nos seguintes Municípios: Sobral (3 crimes), Boa Viagem, Ubajara, Acaraú, Mucambo e Itarema.





Na Região Sul, sete pessoas acabaram assassinadas nos seguintes Municípios: Quixadá (duplo), Juazeiro do Norte (2 crimes), Crato, Russas e Beberibe (nos dois últimos ocorreram mortes por intervenção policial).





Acidentes com mortes





Cinco pessoas morreram em consequência de acidentes de trânsito nos Municípios a seguir: Brejo Santo (colisão na BR-116, na Localidade Lagoa do Mato), Morada Nova (choque seguido de queda de moto na localidade de Lagoa da Barbada), Altaneira (choque de moto com poste no Centro da cidade), Acopiara (colisão de moto na rodovia CE-060, no bairro Moreira de Cima) e em Forquilha (na BR-222, colisão de moto com uma Hilux).





Acidente fere policiais





Três policiais civis ficaram feridos em um acidente de trânsito ocorrido na manhã do domingo (24) na BR-116, no Município de Tabuleiro do Norte (a 216Km de Fortaleza). A viatura em que eles viajavam capotou ao sair da estrada.





Uma inspetora dirigia o veículo oficial e, ao tentar desviar de um animal na pista, perdeu o controle da direção, ocasionando o capotamento. Os três servidores públicos foram socorridos para Fortaleza e encaminhados ao Instituto Doutor José Frota (IJF-Centro).





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para a ocorrência. A equipe que sofreu o acidente pertence à Delegacia Municipal de Polícia Civil de Tabuleiro do Norte e estava trabalhando na “Operação Enem -2021”. Dois dos policiais tiveram ferimentos leves. O terceiro permaneceu hospitalizado para exames, mas sem risco de morte.





(Blog Fernando Ribeiro)