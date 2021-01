Polícia Rodoviária Federal abre hoje inscrições para o concurso. Salário R$ 9,8 mil

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abriu nesta segunda-feira (25) as inscrições para o novo concurso na corporação. Elas seguem até o dia 12 de fevereiro. São ofertadas 1,5 mil vagas com salários de R$ 9.899,88, por uma jornada de 40 horas semanais.





Quem desejar se candidatar a seleção pública pode se inscrever por meio do site da banca organizadora. Das 1,5 mil vagas abertas, 1.125 são para ampla concorrência, sobrando 300 para candidatos negros e 75 para Pessoas com Deficiência (PCD).





O interessado deverá informar na inscrição que deseja concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência. Também é preciso enviar a imagem de parecer emitido, no máximo, nos últimos 12 meses, por equipe formada por três profissionais, entre eles um médico, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência.





O laudo ainda deve conter referência direta ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência, além das assinaturas e os carimbos dos profissionais especializados.





Inscrição dos candidatos negros





O candidato deverá informar na inscrição que optar por concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e preencher a autodeclaração de que é negro, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).





O interessado em concorrer às vagas de policial rodoviário federal deve desembolsar um valor de R$ 180,00 referente à taxa de inscrição.





Outros requisitos exigidos no Concurso:





– Ser aprovado em todas as etapas e fases da seleção pública;





– Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos;





– Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);





– Estar em gozo dos direitos políticos e quite com as obrigações eleitorais;





– Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino;





– Ter aptidão física e mental para o exercício das atividades e atribuições típicas do cargo;





– Entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da posse;





– Cumprir as determinações do edital de abertura, dos demais editais e de normas complementares;





– Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Permissão para Dirigir Veículos Automotores (PPD) válida na categoria B ou superior.





Calendário de provas





28 de março – prova objetiva e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório





8 a 9 de maio – exame de aptidão física, de caráter eliminatório





16 de maio – avaliação psicológica, de caráter eliminatório





4 a 10 de maio – apresentação de documentos, de caráter eliminatório





9 a 10 de junho – avaliação de títulos, de caráter classificatório





19 a 20 de junho – avaliação de saúde, de caráter eliminatório





O concurso é de abrangência nacional, sendo ofertadas aos novos policiais as oportunidades de lotação de acordo com a necessidade do serviço e o interesse público.