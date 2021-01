Xi Jinping exalta crescimento econômico da China durante a pandemia

O secretário-geral do Partido Comunista da China (PCCh), Xi Jinping, celebrou os avanços da economia do país asiático em meio à pandemia de coronavírus.





Em discurso de Ano Novo em rede nacional de televisão, Xi declarou:





“A China foi a única grande economia a registrar crescimento em 2020. Somos o primeiro país entre as principais economias do mundo a conseguir aumento do PIB, com a previsão de atingir patamar de 100 trilhões de yuans no ano de 2020.”





Sem provas, o mandatário alegou que o regime chinês conseguiu “erradicar a pobreza rural”:





“Com esforços de oito anos, toda a população rural, cerca de 100 milhões de pessoas, se livrou da pobreza, enquanto 832 distritos empobrecidos deixaram de ter rótulo de ‘distrito pobre’.”





Enquanto o planeta sofre com as mazelas causadas pelo coronavírus, Xi celebra o desempenho econômico do país onde a pandemia teve origem.





Enquanto isso, nos últimos meses, novas evidências seguem surgindo sobre como o Partido Comunista Chinês usou de censura e intimidação para esconder do mundo a gravidade do surto.





