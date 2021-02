10 sintomas que podem ser sinal de câncer de pulmão e você não sabia

O câncer de pulmão é um mais letais que existe e seus sintomas podem ser confundidos com uma gripe ou resfriado no início por isso por isso a importância de conhecer seus principais sinais e sintomas na fase inicial da doença, que são:





Tosse seca e persistente;

Dificuldade em respirar;

Falta de ar;

Diminuição do apetite;

Perda de peso;

Rouquidão;

Dor nas costas;

Dor no tórax;

Sangue no catarro;

Cansaço extremo.

Alguns sintomas só começam a surgir quando a doença está em estágio avançado, como por exemplo, catarro com sangue, dificuldade em engolir, rouquidão e infecção pulmonar recorrente.





Fora isso, ainda temos que nos preocupar com o agravamento da doença no pulmão, como o tumor de Pancoast e a metástase, que apresentam sintomas mais específicos:





1. Tumor de Pancoast





Nessa fase, o paciente começa a sentir inchaço e dor no braço e ombro, a força muscular é reduzida e pode haver suor noturno e queda das pálpebras.









2. Metástase





A metástase se dá quando as células cancerígenas se irradiam para outros locais ou outros órgãos. No caso do câncer de pulmão pode haver derrame pleural ou dor no tórax.









Causas do tumor no pulmão





Cerca de 80% de todos os casos de pulmão estão relacionados ao tabagismo e ou outras drogas. Porém, quem nunca fumou também pode ser acometido pela doença, especialmente em quem está em contato frequente com a fumaça do cigarro ou a outros produtos químicos como radônio, berílio ou arsênico, por exemplo.





Pessoas que convivem com estes fatores de risco precisam manter constante visita ao médico, sendo o pneumologista ou o clinico geral.





Fonte: Tua Saúde