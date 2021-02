ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL ENVOLVENDO O RABECÃO DO IML DE SOBRAL E UMA MOTO É REGISTRADO NA BR222

No início da tarde desta segunda-feira (1), aconteceu um acidente de trânsito envolvendo o rabecão do IML e um motociclista na BR222, nas proximidades do posto de combustível "Gatão". Infelizmente, o passageiro da motocicleta, o Sr. Florêncio de Lira Lima, 73 anos, agricultor, morreu no local. O condutor da moto foi socorrido para o hospital Santa Casa.

Equipes da PRF estiveram no local do sinistro, realizando os procedimentos de praxe.

A Perícia foi acionada para o local.

Mais detalhes em instantes.