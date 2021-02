Assembleia fará concurso público para novos servidores, promete Evandro Leitão

No dia 1º de abril de 2020, a AL-CE iniciou inscrição virtual com abertura de 100 vagas distribuídas em 16 áreas profissionais.





O novo presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Evandro Leitão (PDT), afirmou, em seu primeiro discurso, que vai dar continuidade ao concurso público da Assembleia iniciado em 2020 e suspenso por conta da pandemia do novo Coronavírus. No dia 1º de abril de 2020, a AL-CE iniciou inscrição virtual com abertura de 100 vagas distribuídas em 16 áreas profissionais. Deste total, 30 vagas serão destinadas para nível médio (técnico legislativo) e 70 para nível superior (analista legislativo).





"Esta Mesa Diretora dará continuidade ao concurso público iniciado na legislatura anterior. Esta é uma maneira de fortalecer o nosso parlamento, integrando aos quadros próprios profissionais qualificados através de concurso público", disse Leitão durante a cerimônia de posse do cargo de presidente que foi realizada na manhã desta segunda-feira (1º).

Inscrições





Sem data definida para acontecer desde que foi suspenso no fim de abril, o concurso da AL contou com cerca de 33 mil inscritos, segundo informou à época o ex-presidente da Casa, José Sarto.