Acidentes e assassinatos deixam 29 mortos no fim de semana no Ceará

Vinte e cinco pessoas foram assassinadas no fim de semana no Ceará. A maioria dos crimes foi registrada na Grande Fortaleza, com 15 casos, sendo 10 na Capital e cinco na Região Metropolitana. No Interior do estado ocorreram outros 10 homicídios. Outras quatro pessoas foram mortas em acidentes de trânsito, totalizando 29 óbitos.





Em Fortaleza (Capital), a Polícia fez o registro de 10 crimes de mortes nos seguintes bairros: Elleri (2), Bom Jardim (2), Planalto Pici, Passaré, Vicente Pinzón, Granja Portugal, Jardim Violeta/Barroso e Siqueira.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), ocorreram cinco assassinatos nos seguintes Municípios: Caucaia (3 casos), Maracanaú e Pacajus.





No Interior Norte foram registrados seis homicídios nos seguintes Municípios: Frecheirinha, Carnaubal, Sobral, Novo Oriente, Santa Quitéria e Nova Russas.





No Interior Sul, quatro pessoas foram mortas em Barbalha (morte por intervenção policial), Crato, Missão Velha e Jaguaruana (achado de cadáver).





Acidentes





Quatro acidentes de trânsito resultaram em mortes no fim de semana. Um deles aconteceu na Capital, onde um pedestre foi morto por atropelamento na Avenida Presidente Costa e Silva (Perimetral), nas proximidades da Academia Estadual da Segurança Pública (Aesp).





Na Região Metropolitana de Fortaleza e no Interior ocorreram acidentes com mortes nos seguintes Municípios: Horizonte (na BR-116), Lavras da Mangabeira (BR-230, Sítio Palmeiras) e no Município de Tarrafas, no Cariri.





(Fernando Ribeiro)