Garota é assassinada a tiros por outra mulher no bairro Vicente Pinzón

Uma jovem identificada por Eveline foi assassinada a tiros, no fim de semana, no interior de um condomínio popular localizado no bairro Vicente Pinzón, na Zona Leste de Fortaleza. A Polícia suspeita que outra mulher, detida pela PM, tenha praticado o crime por ordem dos chefes de uma facção que atua naquela área da Capital cearense.





Eveline foi atacada e morta com vários tiros na porta de acesso ao bloco de apartamento onde ela estava morando atualmente, depois de ter sido ameaçada de morte e expulsa da comunidade do Serviluz, no mesmo setor da cidade.





Na tarde do último sábado, a garota foi surpreendida pelos assassinos e fuzilada, sem nenhuma chance de defesa, acabou atingida por tiros na cabeça, o que caracterizou uma execução sumária.





Imediatamente após o crime, policiais militares do 22º BPM (Papicu), capturaram ainda no Grande Vicente Pinzón uma mulher conhecida como “Paloma” e que teria tido participação no crime. Ela é apontada como suspeita de envolvimento em outros assassinatos naquela região da cidade e ligada a uma das facções.





Com a morte da jovem no bairro Vicente Pinzón, subiu para 29 o número de mulheres assassinadas no Ceará em 2021. Veja a lista das vítimas:





JANEIRO 2021





01 – (01/01) – Ana Brena do Santos Ferreira, 26 (bala) – Localidade Sítio Rosário (PARAIPABA)





02 – (02/01) – Eliane Alves de Araújo, 47 (faca) – Distrito de Bela Vista (TIANGUÁ)





03 – (03/01) – Amanda Jéssica de Lima, 31 (faca) – Queixada/Canindezinho (VÁRZEA ALEGRE)





04 – (03/01) – Karolayne Araújo de Freitas, 18 (bala) – (NOVA RUSSAS)





05 – (08/01) – Isabelle Mikaela Batista da Silva, 24 (bala) – B. Jardim América (CAPITAL)





06 – (10/01) – Lorena Graziella Martins da Silva, 19 (outros) – B. Pl. Ayrton Senna (CAPITAL)





07 – (10/01) – Evaneide Ferreira da Silva, 38 (bala) – Localidade Japuara (CAUCAIA)





08 – (10/01) – Maria Eduarda Bezerra, 15 (outros) – Sede (MOMBAÇA)





09 – (11/01) – Laurice Gonçalves da Silva, 60 (bala) – D. Sítios Novos (CAUCAIA)





10 – (11/01) – Alexandra Marques da Silva, 40 (bala) – D. Sítios Novos (CAUCAIA)





11 – (12/01) – Maria Marlene Barreto da Silva (bala) – D. Uiraponga (MORADA NOVA)





12 – (12/01) – Cosma Sousa dos Santos (bala) – D. Uiraponga (MORADA NOVA)





13 – (14/01) – Identificada apenas por “Drielle” (bala) – B. Campo Novo/Mutirão (QUIXADÁ)





14 – (14/01) – Maria Efigênia Soares, 28 (carbonizada) – BR-116 (CHOROZINHO)





15 – (16/01) – Vitória (apedrejada) – Jardim Bandeirantes (MARACANAÚ)





16 – (16/01) – Vítima sem identificação (bala) – R. Cruzeiro do Sul/Carlito Pamplona (CAPITAL)





17 – (17/01) – Vítima não identificada (bala) – Distrito Pajuçara (MARACANAÚ)





18 – (18/01) – Denise Alves Pereira, 18 (bala) – Av. Orquídea Verde/Pl. Ayrton Senna (CAPITAL)





19 – (19/01) – Iranilda Bezerra de Araújo, 36 (outros meios) – (PORANGA)





20 – (24/01) – Gabriele Souza dos Santos, 15 (bala) – Bairro Curicaca (CAUCAIA)





21 – (27/01) – Identificada por Helen (bala) – Bairro Zumbi (HORIZONTE)





22 – (29/01) – Larissa da Silva Sousa, 15 (bala) – Bairro Aldeia Park (PACAJUS)





23 – (31/01) – Adriana Otaviano Teles, 20 (bala) – B. Vila Verde 2 (SÃO BENEDITO)





24 – (31/01) – Sem identificação, 82 (pauladas) – Rua Maria Clara/Jardim Iracema (CAPITAL)





TOTAL = 24





FEVEREIRO 2021





01 – (01/02) – Vítima não identificada (corpo ocultado) – Planalto Horizonte (HORIZONTE)





02 – (02/02) – Vítima não identificada (bala) – Rua Pernambuco/Planalto Pici (CAPITAL)





03 – (03/02) – Vítima não identificada (outros) – Localidade Touro (ITAREMA)





04 – (03/02) – Joyce (bala) – Sede (IBICUITINGA)





05 – (06/02) – Eveline (bala) – Condomínio Alto da PazB. Vicente Pinzón (CAPITAL)





(Fernando Ribeiro)