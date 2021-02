Bacharel em Direito retomou estudos e concluiu graduação após vencer alcoolismo no AM: 'Decidi mudar', diz

O bacharel em Direito Valdivino Geissler Ribeiro, que completa 48 anos nesta quinta-feira (18), diz ser uma nova pessoa após ter vencido o alcoolismo. Ele retomou os estudos e concluiu a graduação depois de superar o vício.





Geissler faz aniversário na data em que é comemorado o Dia Nacional do Combate Alcoolismo, doença que mata mais de 3 milhões de pessoas por ano, no mundo todo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde.





Ele começou a beber aos 13 anos, escondido da família, como uma forma de perder a timidez, mas com o tempo, as doses foram aumentando, até que ele consumia diariamente.





Valdivino lembra que o pai morreu devido ao alcoolismo, e ele não conseguiu tomar conta do comércio da família por conta da bebida. A mãe dele chegou a entrar em depressão, na época.





“Depois de mendigar caixas de papelão para vender e comprar cachaça, depois de não ser reconhecido pelos próprios filhos e filhas, depois de ser a vergonha da família decidi mudar. A minha superação diante do alcoolismo foi basicamente a minha real e verdadeira vontade de parar de beber”, disse.





O bacharel em Direito lembrou, ainda, que decidiu buscar tratamento após sofrer por mais de 16 anos com o vício. E foi em maio de 2009 quando entrou pela primeira vez em uma sala de Alcoólicos Anônimos, que a história dele começou a ser reescrita.





Ele, então, retomou os estudos, que havia largado ainda na adolescência, no Ensino Médio. Depois, fez faculdade, formou-se em Direito no ano de 2017. Para ele, foi uma grande lição.





“A minha vida, hoje, posso dizer que é normal. Hoje eu me considero um pai de verdade, sou casado, convivo com a minha esposa há dez anos, também me sinto realizado em ter uma família. A minha mãe saiu da depressão que eu a causei, ela vive em paz, pois sabe que eu estou bem hoje”, comentou.





Por Rebeca Beatriz, G1 AM