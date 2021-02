Toque de recolher começará mais cedo e comércio e serviços fecharão mais cedo

Governador Camilo Santana (PT) anunciou novo decreto que antecipa o horário do toque de recolher para as 20 horas de segunda à sexta-feira e para as 19 horas aos sábados e domingos. Documento terá vigência a partir de deste sábado, 27, e segue até o domingo, 7.





Comércio de rua funciona de segunda a sexta-feira até as 17h. As outras atividades econômicas e as religiosas, até 19h. Os serviços essenciais podem funcionar após esse horário. No sábado e domingo, restaurantes funcionam até as 15h, e outras atividades econômicas e religiosas até as 17h. Igrejas e academias de ginástica devem realizar suas atividades com até 30% de sua capacidade e seguindo todos os protocolos sanitários.





As barreiras sanitárias em Fortaleza continuam, assim como a recomendação para o controle pelos municípios no Interior. O trabalho continua remoto para servidores públicos que não atuam em atividades essenciais. Governo recomenda a mesma medida junto ao setor privado.





Em publicação nas redes sociais, o gestor afirmou que continua dialogando com o setor da educação "para avaliar a forma mais segura do retorno presencial das atividades, continuando até lá de forma remota". "Também temos conversado com o setor de bares e restaurantes para discutir algumas medidas de apoio, assim como lançamos recentemente para o setor de eventos. Já devemos anunciar essas medidas no começo da próxima semana", afirma.





Segundo ele, a ampliação da rede de assistência deve superar os 3 mil leitos de atendimento Covid, com mais de mil UTIs.









Veja as medidas





- Toque de recolher entre 20h e 5h, de segunda a sexta-feira, e entre 19h e 5h aos sábados e domingos, com saídas permitidas somente em situação de comprovada necessidade;

- Comércio de rua funciona de segunda a sexta-feira até as 17h. As outras atividades econômicas e as religiosas, até 19h. Serviços essenciais podem funcionar após esse horário. No sábado e domingo, restaurantes funcionam até as 15h, e outras atividades econômicas e religiosas até as 17h;

- Espaços públicos continuam com circulação restrita todos os dias a partir das 17h;

- Igrejas devem realizar suas atividades com até 30% de sua capacidade, e estimular as celebrações de forma virtual;

- Academias de ginástica devem funcionar com 30% de sua capacidade, devendo fazer o agendamento de horários para o devido cumprimento de todos os protocolos sanitários;

- Continua remoto o trabalho para servidores públicos, com exceção das atividades essenciais. Recomendação para a mesma medida junto ao setor privado;

- Seguem as barreiras sanitárias em Fortaleza, com recomendação para o controle por parte dos municípios no Interior.