BIZARRO: Galo de briga mata dono com faca que estava presa no pé

O galo ficou mantido na delegacia mas já foi transferido para uma fazenda.





Um homem morreu após ser atingido na virilha por um golpe de faca dado por um galo de briga no sul da Índia. A vítima era dona do animal e estava o preparando para uma briga ilegal de galos no momento em que foi golpeado.





O galo de briga estava com uma faca amarrada no pé. O homem morreu ainda a caminho do hospital após perder uma grande quantidade de sangue. Cerca de 15 pessoas estariam envolvidas no evento ilegal, disse a Polícia. As informações são da BBC.





A ave estaria sendo preparada para a briga quando tentou escapar e o dono a agarrou. O caso ocorreu no vilarejo de Lothunur, no estado de Telengana.





O galo ficou mantido na delegacia mas já foi transferido para uma fazenda. Quando o caso prosseguir na Justiça, o animal será levado ao tribunal como evidência, segundo o jornal The New Indian Express.





(Diário do Nordeste)

Veja mais sobre: Bizarro

Foto: Ivan Protsiuk/Shutterstock