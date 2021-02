CAMOCIM-CE: ADOLESCENTE DE 16 ANOS É EXECUTADO A BALA NO BAIRRO DA OLINDA

Infelizmente nosso município registrou o 2º homicídio neste ano. O sinistro aconteceu na Rua E, bairro Olinda, por volta das 21h45 desta quarta-feira, 24. A vítima foi o adolescente Francisco Kauan Mariano da Silva, de 16 anos.





As informações preliminares colhidas pelo Camocim Polícia 24h junto a Polícia Militar são que o jovem estaria sentado em frente a uma residência quando um indivíduo trafegando em uma moto preta se aproximou e foi logo disparando contra a vítima.





Ainda segundo a polícia, o adolescente saiu correndo na tentativa de escapar mais já tinha sido alvejado por quatro tiros, Ele ainda chegou a ser socorrido para o HDMA mais morreu ao dar entrada.





Motivação





De acordo com a polícia, o autor dos disparos teria sido um indivíduo que reside no bairro Boa Esperança. A motivação seria dívidas de drogas, No dia 12 de fevereiro o menor teria sido apreendido por pm's do Raio sob acusação de tráfico no bairro da Olinda. Equipes da Polícia Militar realizam diligências no sentido de capturar o homicida. A polícia pede para quem tiver informações ligar para o 190. Sigilo e anonimato garantido.





Camocim Polícia 24h