Santa Quitéria decreta lockdown por sete dias para tentar conter avanço da covid-19

Em transmissão nas redes sociais anunciada agora a pouco, o prefeito de Santa Quitéria, José Braga Barrozo, decretou lockdown no município para as atividades não essenciais por um período de sete dias, válido a partir de meia-noite desta quinta. Acompanhado dele, estavam a vice-prefeita Lígia Protásio e o secretário de Saúde Adeílton Mendonça, que reforçaram o pedido de cuidados à população.





A medida foi tomada após uma série de reuniões desde ontem, com gestores de cidades vizinhas, secretários municipais e órgãos do município, além da Secretaria de Saúde do Estado, avaliando como poderiam ser endurecidas as ações para frear a quantidade de casos que se multiplica diariamente.





Também está proibida a venda de bebidas alcóolicas nos estabelecimentos essenciais.





Amanhã (25), o secretário de Estado, Dr. Cabeto, estará em Santa Quitéria acompanhando de perto este quadro e anunciando também o apoio do Governo no conjunto de ações em vigor a partir deste momento.