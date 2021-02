Casa de pedófilo preso no DF lembra filme Jogos Mortais

"Tudo indica que ele tentava seguir os rituais do filme", disse chefe da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos.





Na última sexta-feira (12), um homem de 29 anos foi preso em Planaltina, Distrito Federal, em uma operação de combate aos crimes de pedofilia e armazenamento de pornografia infantojuvenil. Ele foi encontrado pela polícia na casa onde morava com a mãe.





Giancarlos Zuliani, chefe da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), disse que o imóvel era assustador.





– Tudo indica que ele tentava seguir os rituais do filme Jogos Mortais. A casa parecia um filme de horror – falou Zuliani.





No local havia bastante sujeira, que lembrava as armadilhas do filme citado pelo chefe da DRCC. As informações são do portal Metrópoles.





– Por fora, a casa parecia normal, mas, por dentro, é um show tenebroso – contou.





Um dos cômodos mais sujos era o banheiro, onde um computador foi deixado no chão. Em um quarto, os policiais encontraram uma cadeira pendurada de cabeça para baixo e cheia de fios.





Os agentes também encontraram, na mesma casa, materiais relacionados à pornografia infantil armazenados em um HD externo.





O delegado Dário Freitas, da DRCC, disse que o acusado confessou que armazenava e compartilhava pornografia infantil. Ele informou que o homem vai responder pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente.





– O crime [pelo qual o investigado responderá] tem pena de 1 a 4 anos de reclusão. Foi arbitrada fiança, a qual não foi recolhida, e o indivíduo será, então, encaminhado e ficará à disposição da Justiça.





(Ana Luiza Menezes - Pleno News)