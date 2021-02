Ceará receberá novo lote de vacinas contra a Covid-19 em oito dias, anuncia Camilo

Este deverá ser o quinto carregamento de doses enviado ao Estado.

O Ceará deverá receber, nos próximos oito dias, um novo lote de vacinas contra a Covid-19, segundo informou via redes sociais o governador Camilo Santana, na manhã deste domingo (14). O imunizante enviado para distribuir aos 184 municípios será a CoronaVac, produzida no Brasil pelo Instituto Butantan.





O chefe do Executivo estadual disse que conversou mais cedo com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e expôs o pedido por mais doses do imunizante. Ainda durante o diálogo, Camilo solicitou apoio para abertura de novos leitos exclusivos para o atendimento de pacientes infectados que demandam internação hospitalar.





"Relatei ao ministro o aumento considerável de casos em nosso Estado, e pedi apoio no credenciamento de leitos de enfermaria e UTI Covid que vêm sendo abertos pelo Governo", frisou.









Lotes anteriores





A primeira remesa de vacinas entregue ao Ceará, com 218 mil doses, chegou no dia 18 de janeiro em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB).





No dia 24 de janeiro, o segundo lote desembarcou com 72.500 doses da vacina de Oxford/AstraZeneca, após Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) concluir a análise de segurança das duas milhões de doses.





O terceiro carregamento foi enviado no dia 25 de janeiro, com 33.200 doses da CoronaVac.





Já no último dia 6 de fevereiro, o Ceará recebeu 115 mil doses da CoronaVac, que estão usadas para vacinar profissionais de saúde incluídos no grupo 1 do plano de imunização.

Grupos prioritários





A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa) atualizou, no último dia 27 de janeiro, o Plano de Vacinação contra Covid-19, com desmembramento de categorias da população prioritária.





Veja a divisão de grupos prioritários:





-Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas

-Pessoas com deficiência institucionalizadas

-População indígena que vive em terras indígenas

-Trabalhadores de saúde

-Pessoas de 75 anos ou mais

-Povos e comunidades tradicionais ribeirinhas

-Povos e comunidades tradicionais quilombolas

-Pessoas de 60 a 74 anos

-Pessoas com comorbidades

-Pessoas com deficiência permanente grave

-Pessoas em situação de rua

-População privada de liberdade

-Funcionários do sistema de privação de liberdade

-Trabalhadores da educação do ensino básico (Creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA)

-Trabalhadores da educação do ensino superior

-Forças de segurança e salvamento

-Forças armadas

-Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros

-Trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário

-Trabalhadores de transporte aéreo

-Trabalhadores transporte aquaviário

-Caminhoneiros

-Trabalhadores portuários

-Trabalhadores industriais