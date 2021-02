Clube Militar lança nota com duros questionamentos ao STF

Comunicado aborda suposta parcialidade dos ministros e omissão em ameaças contra Bolsonaro.





Dias após a prisão do deputado federal Daniel Silveira, o presidente do Clube Militar, o general Eduardo José Barbosa, lançou uma nota intitulada Pensamento do Clube Militar. No texto, Barbosa, faz duros questionamentos ao Supremo Tribunal Federal e deixa evidente a insatisfação da categoria com o alto escalão do Judiciário.





A nota surge logo após a jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, escrever que, em sua opinião, a prisão de Silveira “é também um recado para os militares”.





Entre os questionamentos, o Clube Militar cobra uma suposta parcialidade do STF sobre políticos e personalidades de esquerda e de direita.





– Por que outros pronunciamentos semelhantes, porém ditos por políticos e jornalistas de centro esquerda não são tratados como crime? – pergunta a nota.





Em outro momento, a nota questiona o motivo pelo qual as ameaças ao presidente Jair Bolsonaro não são consideradas sérias o suficiente para gerarem uma reação dos ministros.





– Por que ameaças abertas contra a vida do Presidente da República não são também tratadas como crime inafiançável? – diz o texto.





LEIA A NOTA DO CLUBE MILITAR NA ÍNTEGRA





Sem entrar no mérito das palavras dirigidas aos integrantes do STF, pelo Deputado Daniel Silveira, colocamos aqui algumas reflexões:





1. Por que outros pronunciamentos semelhantes, porém ditos por políticos e jornalistas de centro esquerda não são tratados como crime?





2. Por que ameaças abertas contra a vida do Presidente da República não são também tratadas como crime inafiançável?





3. Por que a liberdade de expressão só se aplica a esses mesmos indivíduos de centro esquerda?





4. Por que esses supostos crimes praticados pelos apoiadores do Presidente recebem alta prioridade nas investigações, enquanto crimes cometidos por aliados ideológicos ou denúncias contra os próprios Ministros do STF ficam sem investigação ou aguardando a prescrição?





5. Por que o Ministro Marco Aurélio ameaçou os Deputados, dizendo que em caso de relaxamento da prisão do Deputado Daniel Silveira eles prestariam contas com o povo, nas urnas, em 2022? Quem informou ao ilustre ministro que a população apoia as arbitrariedades do STF?





6. Por que os ilustres Ministros do STF pensam que apoiar o Regime Militar que foi instaurado a partir de 1964 é crime quando uma grande parcela da população tem saudades daquela época? A Democracia que temos hoje no Brasil começou em 1964.





7. Por que os amparados pelo Poder Judiciário continuam sendo os criminosos já condenados? Esses, em sua grande maioria, enquanto puderem sustentar os melhores advogados, jamais cumprirão suas penas, podendo, inclusive, realizar passeios fora do Brasil, enquanto os que usam suas línguas para falar não podem nem sair de casa (os de direita, é claro).





8. Por que os equipamentos do Adélio e de seus aliados não são periciados?





9. Finalmente, para não citar outras dezenas de exemplos, o crime propalado pelo STF e seus aliados de esquerda é referente a ameaças verbais, ou, na realidade, é por ser o acusado apoiador daquele que foi eleito pelo povo para governar o Brasil?





Gen Div Eduardo José Barbosa. Presidente do Clube Militar