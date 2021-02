Prefeitura de Sobral começa a inscrever para processo seletivo de chefes de família na segunda-feira (22)

A partir desta segunda-feira (22/02) estarão abertas, no site da Prefeitura de Sobral, as inscrições do processo seletivo para contratação de até 1.000 profissionais, prioritariamente chefes de família, para atuarem como auxiliar de serviços gerais, podendo exercer as atividades de gari, zelador, copeiro, coveiro, porteiro e assistente de serviços gerais.





Essa é uma medida excepcional da gestão municipal para contenção da crise financeira em decorrência do Estado de Emergência em Saúde e Calamidade Pública provocada pela pandemia do novo coronavírus.





A contratação acontecerá mediante admissão por tempo determinado de 12 meses, podendo ser prorrogada por igual período ou enquanto durar a necessidade.





O edital que vai reger o processo seletivo (simplificado, mediante a análise curricular) será divulgado no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (18/02).