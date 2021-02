MATANÇA: DUPLO HOMICÍDIO É REGISTRADO NA ZONA RURAL DE GUARACIABA DO NORTE

Dois homens foram mortos a tiros na noite deste sábado (20), na localidade conhecida como Sitio Anta, na zona rural de Guaraciaba do Norte.





As vítimas foram identificadas como Francisco Welinton Rodrigues de Oliveira, 28 anos e Maciel Diogo Alves, 17 anos. Os dois estavam no interior de uma residência quando foram surpreendidos por aproximadamente três indivíduos armados que invadiram o imóvel e realizaram vários disparos de arma de fogo. As vítimas não resistiram e morreram no local.





De acordo com informações da polícia, um homem portador de uma tornozeleira eletrônico estava no local mas fugiu ao perceber a chegada dos criminosos.





Após o crime os homicidas fugiram tomando rumo ignorado. Ainda não há informações da motivação do crime.





Equipes da Força Tática realizam diligências na região em busca de identificar e prender os criminosos.





(Ibiapaba 24 horas)