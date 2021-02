Colisão entre veículos deixa policiais feridos no Centro de Fortaleza

Três policias militares ficaram feridos após uma colisão com um veículo particular no Centro de Fortaleza, na manhã desta segunda-feira (22). O acidente aconteceu quando a viatura da PM trafegava pela Rua Antônio Pompeu e atravessou o cruzamento com a Rua Jaime Benévolo.





A viatura parou após colidir com um poste. Depois do acidente, dois policiais foram levados para o Instituto Dr. José Frota (IJF), no Centro. Um terceiro policial envolvido na colisão precisou apenas de atendimentos dentro de uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), apenas uma perícia pode esclarecer quem provocou o acidente.





Apenas com escoriações leves, o outro motorista envolvido no acidente teve seu carro bastante danificado. "O acidente ocorreu por volta de 5h45. Estava passando o cruzamento quando a viatura bateu. Eu fiquei desacordado um tempo, mas fiquei bem. Sofri apenas escoriações. Estava indo trabalhar", disse André Alencar, condutor do veículo particular.





Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) esclarece que uma viatura realizava a escolta de uma ambulância que socorria um preso para o IJF, quando aconteceu o acidente nesta manhã. "Os policiais militares que estavam na viatura sofreram algumas escoriações e foram socorridos ao IJF, onde estão recebendo atendimento médico e realizando exames. As circunstâncias do acidente serão apuradas em procedimento adequado ao caso", diz.





(Diário do Nordeste)

Foto: Leabem Monteiro/SVM