Com a benção de Lula, Haddad será o candidato para "derrubar Bolsonaro em 2022"

Fernando Haddad aceitou ser o candidato do Partido dos Trabalhadores à presidência em 2022. A declaração ocorreu em entrevista realizada à TV 247.





De acordo com Haddad, o fato ocorreu após uma conversa com Lula, diante do impasse sobre os direitos políticos do ex-presidente.





Haddad, no entanto, teria feito uma ressalva. Caso Lula recupere seus poderes políticos, receberia total apoio.





Haddad foi chamado durante as eleições de 2018 de “poste” de Lula.