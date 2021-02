Concurso da Polícia Civil do Paraná é suspenso sete horas antes das provas

Na madrugada deste domingo (21), a organização do concurso da Polícia Civil do Paraná informou que o exame para contratação de 400 delegados, investigadores e papiloscopistas foi suspenso. Segundo o Núcleo de Concursos da UFPR, responsável pela aplicação do exame, foi constatado durante “a última checagem da madrugada” que não havia condições de segurança para realizar a prova, considerando a pandemia do coronavírus.





A nota foi publicada às 5h42. Não foi informada a nova data de realização da prova. Dezenas de candidatos que viajaram de outros estados para a realização do exame usaram as redes sociais para mostrar a revolta com a situação. Ao todo, havia 106 mil inscritos.





Em nota, a PCPR (Polícia Civil do Paraná) disse que foi surpreendida pelo concurso suspenso, “assim como os candidatos”. Conforme o órgão, um ofício foi encaminhado para o Núcleo de Concursos da UFPR pedindo explicações. Ainda de acordo com a Polícia Civil, até então, a Banca havia reportado que a aplicação da prova era viável.





Ontem (20), a Justiça do Paraná negou mais um pedido de suspensão do concurso da Polícia Civil. O Ministério Público e a Defensoria Pública do Paraná entraram com um mandado de segurança, apontando que a realização do exame em 350 locais de Curitiba e de outras 19 cidades do Estado seria um risco à saúde pública, considerando que o Paraná, atualmente, apresenta número recorde de internações por covid-19.





Desde o anúncio do concurso foram, pelo menos, cinco pedidos de suspensão negados pela Justiça. Portanto, a decisão do Núcleo de Concursos foi motivada pela própria organização da prova, que na última inspeção antes da aplicação do exame constatou que não havia condições sanitárias ideais.





A Polícia Civil afirmou que “a retomada do andamento desse concurso é muito aguardada porque visa a recomposição urgente do deficitário quadro de servidores para atender as demandas de área essencial, que é a segurança pública”.









CONCURSO DA POLÍCIA CIVIL SUSPENSO COLOCA UFPR NOS TRENDIG TOPICS





A suspensão do concurso da Polícia Civil a sete horas da realização das provas revoltou os candidatos e colocou a UFPR (Universidade Federal do Paraná), responsável pelo Núcleo de Concursos, entre os assuntos mais comentados do Brasil no Twitter.





São inúmeros relatos de candidatos de vários estados do Brasil que vieram a Curitiba e a outros municípios do Paraná exclusivamente para fazer a prova. Alguns deles enfrentaram longas distâncias e foram surpreendidos pela suspensão horas antes do exame:

Ufpr suspendeu a prova às 05:40 do DIA DA PROVA É inadmissível o desrespeito com que tratam o concurseiro que se deslocou e veio até aqui fazer. Eu gastei pelo menos 20 hrs de bus só pra vir. Ainda falta voltar. Quem vai responder por este absurdo? @UFPR @pcpr_oficial pic.twitter.com/jywAiAfqpB — Inez Viegas (@InezViegas) February 21, 2021

Outro relato destaca a fala de respeito e bom senso na decisão:





“Viemos até Curitiba para a prova da PCPR. Investimos dinheiro que nos fará falta, tempo, e o coração ansioso de um concurseiro atrás de seu sonho. Às 05h42 da data que seria a prova, a banca da UFPR divulga a suspensão do certame. É uma falta de respeito, de bom senso”, disse a companheira de um concurseiro.





Outros inscritos no concurso lembraram que foram protocolados quatro Mandados de Segurança e uma Ação Civil Pública pedindo a suspensão da prova, mas todas as vezes que foram questionados, o Núcleo de Concursos da UFPR e a Polícia Civil do Paraná insistiram que havia, sim, condições de fazer a prova.

Foram protocolados 4 MS e 1 ACP. Em TODOS eles a UFPR e PCPR bateram na tecla de que TODOS os requisitos de segurança estavam sendo respeitados e que o concurso poderia ser realizado.



Essa suspensão, ocorrida no DIA DA PROVA, é injustificável! pic.twitter.com/C73KRxUGnN — Eduardo Macedo. (@edumapereira) February 21, 2021





NOTA DO NC-UFPR





Leia a íntegra da nota do Núcleo de Concursos da UFPR para justificar a suspensão da prova:





“Considerando que, na última checagem realizada na madrugada de 21 de fevereiro de 2021 em observância ao seu protocolo de integridade, o Núcleo de Concursos da UFPR denotou a ausência de requisitos indispensáveis de SEGURANÇA para a aplicação das provas do Concurso Público em todos os locais previstos na capital e nas cidades da Região Metropolitana de Curitiba/PR, o que poderia colocar em risco a integridade das avaliações e o tratamento isonômico dos candidatos, bem como a saúde e a biossegurança de todos os envolvidos na realização das provas para o provimento de cargos públicos de Delegado de Polícia, Investigador de Polícia e Papiloscopista, comunica-se – por cautela e com urgência – a SUSPENSÃO da aplicação de todas as provas previstas para o dia 21 de fevereiro de 2021 e o seu ADIAMENTO para outra data a ser oportunamente informada.”





