Com alta de casos e ameaça de colapso, Teresina deve decretar novo lockdown nesta segunda-feira

Após uma nota divulgada na noite deste sábado (20), pelo Centro de Operações Emergenciais (COE), o vice-prefeito de Teresina, Robert Rios (PSB), informou que está preocupado com a situação da pandemia na capital.





Segundo ele, o sistema de saúde, tanto público quanto privado, chegou ao limite e opera de foram dramática. A tendência é de que medidas severas sejam tomadas nos próximos dias.





"Amanheci muito preocupado com a situação do COVID em Teresina. A pandemia é crescente, destruindo a economia e vidas. O sistema de saúde pública e privada opera no limite de forma dramática. Precisamos adotar, pelos dias necessários, medidas drásticas para conter o avanço dessa doença. Todos juntos contra o COVID", disse ele,





O vice-prefeito ressaltou ainda que categorias como bares, restaurantes e comércio deverão ser novamente afetadas, mas, que seria necessário adoção de medidas drásticas.





"Sei que vamos impor mais sacrifícios a categorias que já estão sem forças, como seguimentos de bares, restaurantes, comércio e o povo de modo geral. Mas precisamos conter a nova onda de COVID que chegou em nossa cidade. Não haverá salvação sem mais sacrifícios. Venceremos esse desafio juntos", destacou.





Por fim, Robert disse que deverá ocorrer uma reunião emergencial entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Teresina no sentido de alinhar novas medidas a serem adotadas de forma emergencial. A tendência é de que essa reunião aconteça ainda neste domingo (21).





"Governador e prefeito devem cumprir o que decidir a área técnica que se reunirá hoje. Essa dor pertence a todos nós e buscaremos solução sem esmagar o setor produtivo que já foi duramente penalizado. Penso que se a medida for forte tem que ser breve", finalizou.